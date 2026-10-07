Λίβερπουλ: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τζιοβάνι Λεόνι

Έτοιμος να ενισχύσει την άμυνα της Λίβερπουλ ο Τζιοβάνι Λεόνι 

Λίβερπουλ: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τζιοβάνι Λεόνι
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Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στις προπονήσεις της Λίβερπουλ ο Τζιοβάνι Λεόνι. Ο 18χρονος Ιταλός αμυντικός μεταγράφηκε στους «κόκκινους» το καλοκαίρι του 2025 από την Πάρμα έναντι 31 εκατ. ευρώ, αλλά στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, κόντρα στη Σαουθάμπτον για το League Cup.

Ο Λεόνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, υποβλήθηκε σε επέμβαση και από τότε είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Η αποθεραπεία του πλέον είναι στο τελικό στάδιο και μέχρι το τέλος του μήνα θα επιστρέψει στις προπονήσεις, όπως σχετικά επιβεβαίωσε ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Αντονι Ιραόλα, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mail».

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