Ομπράντοβιτς: «Έτοιμοι Φαλ και Ρογκαβόπουλος - Δεν θα είναι η δυσκολότερη πρόκληση για φέτος»

Όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε 

Ομπράντοβιτς: «Έτοιμοι Φαλ και Ρογκαβόπουλος - Δεν θα είναι η δυσκολότερη πρόκληση για φέτος»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (08/10, 21:45) στο Telekom Center Athens τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση έχοντας κάνει το απόλυτο 3/3.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στις απουσίες που θα έχει η ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για την ετοιμότητα των παικτών του ανέφερε πως θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Μουστάφα Φαλ που αναμένεται κάνει την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος.

Τόνισε επίσης πως η απουσία του Μπάντιο από τον αγώνα της GLB απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων ήταν για προληπτικούς λόγους και θα αγωνιστεί απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνουν εκτός δράσης με τον Ομπράντοβιτς να τονίζει πως δεν θα πιέσει κανέναν από τους τρεις να επιστρέψουν νωρίτερα.

Σχετικά με την δυσκολία του αντιπάλου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι ωστόσο τόνισε πως δεν θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του φέτος.

Εξήρε επίσης τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

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