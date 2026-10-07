Υπόκλιση Μπαρτσελόνα στον Μέσι: «Έκανες τη φανέλα της Αργεντινής ακόμα πιο εμβληματική»

Ο Λιονέλ Μέσι τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) φόρεσε για τελευταία φορά στην πλούσια καριέρα του την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν και σφράγισε με δύο ασίστ αλλά και ένα γκολ ένα τεράστιο κεφάλαιο όχι μόνο για την «Αλμπισελέστε» αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Μπαρτσελόνα, η ομάδα με την οποία - μαζί με την Αργεντινή- έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του ο Λιονέλ Μέσι θέλησε να τον συγχαρεί για την καριέρα του με την εθνική ομάδα της χώρας του, μέσω μιας ανάρτησης στα social media

Οι Πρωταθλητές Ισπανίας ανέβασαν μία φωτογραφία του Μέσι από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο και έγραψαν: «Από εκείνο το χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο το 2008 σε μια αξέχαστη καριέρα, γράφοντας ιστορία σε κάθε βήμα με την “αλμπισελέστε”. Συγχαρητήρια, Λέο, που συνεχίζεις να κάνεις τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής ακόμα πιο εμβληματική».