Παναθηναϊκός: Έτοιμοι Φαλ κι Ρογκαβόπουλος για Φενέρ - Εκτός ο Χουάντσο

Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει στην αυριανή (08/10, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε ο Μουστάφα Φαλ ο οποίος ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα τη σημερινή προπόνηση και είναι έτοιμος για το δυσκολότερο - μέχρι το επόμενο - τεστ του Παναθηναϊκού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκτός από τον Μουστάφα Φαλ, είδε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθεί το πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς και θα τεθούν και οι δύο στη διάθεσή του για την δύσκολη αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε.

Αντίθετα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και οριστικά τέθηκε εκτός από το αυριανό δύσκολο τεστ.

Εκτός θα παραμένουν και οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν όπως ενημέρωσε νωρίτερα ο κόουτς Ομπράντοβιτς.