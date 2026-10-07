Βόμβα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Μονακό κήρυξε και επίσημα πτώχευση

Η Μονακό, μια από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε στην Euroleague και διέγραψε σημαντικές πορείες, με αποκορύφωμα την παρουσία της στον προπέρσινο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, κήρυξε και επίσημα πτώχευση και ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη λειτουργία της.

Οι Μονεγάσκοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και που τους ταλαιπωρούσαν πολύ έντονα τον τελευταίο χρόνο και εν τέλει λύγισαν καθότι δε μπόρεσαν να βρουν μια λύση.

Έτσι, η διοίκηση αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση πτώχευσης, ελπίζοντας ότι αυτή η «στάση» θα επιτρέψει στο μέλλον μια αναδιάρθρωση και την επανεκκίνηση του project.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

«Αγαπητή Roca Family,*

Σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα.

Παρά όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η AS Monaco Basket τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Ο σύλλογος θα κάνει πλέον ένα διάλειμμα, με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, να επανεκκινήσει το εγχείρημα

Η Roca Team αποχαιρετά το παρκέ αήττητη την περασμένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει όλους τους μεγάλους γαλλικούς τίτλους.

Στις πέντε παρουσίες της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του σε ομαδικό άθλημα.

Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει όσα χτίσαμε αυτά τα 12 χρόνια.

Τρία πρωταθλήματα Γαλλίας. Τέσσερα Leaders Cup. Δύο Κύπελλα Γαλλίας. Ένα Super Cup. Δύο Final Four της EuroLeague, εκ των οποίων μία συμμετοχή στον τελικό. Ένα παλμαρέ νικών και τίτλων που θα αποτελεί για πάντα μέρος της αθλητικής ιστορίας του Μονακό.

Κι όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ποτέ ένα τρόπαιο

*Ήσασταν εσείς!*

Η Roca Family: μοναδική, παθιασμένη και απίστευτα πιστή. Αυτές οι χιλιάδες φωνές, οι σημαίες και οι φανέλες, τα ταξίδια, η πίστη. Αυτό που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και γύρω από αυτή την ομάδα ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε νίκη, όσο σπουδαία κι αν ήταν, ή οποιονδήποτε τίτλο, όσο σημαντικός κι αν ήταν.

Αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να διαγραφεί. Όπως δεν μπορεί να διαγραφεί και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco.

Ο μεγάλος στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να επιστρέφει στη θέση που της αξίζει και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι, όσο το δυνατόν συντομότερα, η Roca Team θα λάμψει ξανά στη Salle Gaston Médecin, ότι η τεράστια σημαία της Roca Team θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις εξέδρες και ότι χιλιάδες φωνές θα βροντοφωνάξουν ξανά όλες μαζί: Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ του Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια της Association de l’ASM: των διοικούντων, των προπονητών, των νεαρών παικτών και της πρώτης ομάδας της, που αγωνίζεται στη Nationale 3. Σε εκείνους παραδίδει σήμερα η AS Monaco Basket τη σκυτάλη, με την ελπίδα ότι μια μέρα το κόκκινο και το λευκό θα επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι τότε, όσα χτίσαμε μαζί παραμένουν. Ευχαριστούμε, Roca Family»