Σπανούλης: «Είναι ντροπή να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος, έπρεπε να παρουσιαστούμε καλύτεροι»

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της GBL, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας του μετά το καλό ξεκίνημα.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» τόνισε πως όλοι στην ομάδα πρέπει να μάθουν να αγωνίζονται υπό πίεση και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αγώνων. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για την εμφάνιση της ομάδας του, στέλνοντας μήνυμα αντίδρασης ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα. Άξια κέρδισε, έπαιξε πιο σκληρά από εμάς. Ξεκινήσαμε το ματς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα και από εκεί και πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν το μπάσκετ, μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μάς έδειραν οι αντίπαλοί μας σήμερα και πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, έπρεπε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα για εμάς, για μένα, για την ομάδα και για τους παίκτες. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς».

Για την πίεση και την εικόνα των παικτών του:

«Μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια. Είναι ντροπή για εμένα. Είναι ντροπή. Οι παίκτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν πού βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει πάρα πολύ κόσμο πίσω της.

Δεν είναι η ήττα, είναι ο τρόπος. Μια ομάδα η οποία δεν με αντιπροσωπεύει σε χαρακτήρα, πρώτα απ' όλα εμένα. Είναι ντροπή να έρχεται ο κόσμος, να σε χειροκροτεί, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάζεσαι έτσι μετά τα πρώτα δέκα λεπτά.

Όταν είσαι μια καινούρια ομάδα πρέπει να είσαι πεινασμένη, διψασμένη και να μάθεις να παίζεις με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στην ομάδα. Η ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει. Μέσα από δυσκολίες, καλά και άσχημα. Όποιος μπορεί θα συνεχίσει, όποιος δεν μπορεί δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφίας της ομάδας. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με πίεση. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση».

Για όσα τον ενόχλησαν περισσότερο:

«Η γλώσσα του σώματός τους. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα και δεν μου άρεσε, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή, μαζί με το σταφ μου και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνες σε κανέναν. Πρώτος που αναλαμβάνει την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα παρουσιαστούμε καλύτεροι και θα μάθουμε από αυτή την ήττα.

Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, είναι δύσκολο να κερδίσεις. Από τα 21, στα 15 τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή, δείχνει μια ανασφάλεια, δείχνει έναν φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ και αυτό απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα, απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Για το μάθημα που πρέπει να πάρει ο Άρης:

«Η προπονητική είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να ελέγχεις τις καταστάσεις. Εγώ όλη μου τη ζωή έχω μάθει σε τέτοιες καταστάσεις, να αναπροσαρμόζομαι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι παίκτες και η ομάδα.

Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σου δίνει την ενέργειά του, πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι να έχεις πίεση.

Είδα μια ομάδα, την Καρδίτσα, που πραγματικά μας έδειρε μπασκετικά και εμείς όλο πηγαίναμε και πιο πίσω. Πρέπει να γίνει μάθημα. Το μπάσκετ πλέον παίζεται έτσι».

Για την απουσία του Γιόβιτς:

«Μετά από αυτό το παιχνίδι μού κάνεις ερώτηση τώρα για έναν παίκτη που δεν είναι εδώ πέρα; Έχουμε τόσα γκαρντ. Σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, δεν είχαμε αποφασιστικότητα, δεν είχαμε επιθετικότητα. Δηλαδή θα μας λύσει ένας παίκτης που δεν είναι εδώ πέρα το σημερινό πρόβλημα; Θα μιλήσουμε για αυτούς που έπαιξαν».