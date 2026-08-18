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Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Τικνιζιάν - Οι πρώτες φωτογραφίες με τα ερυθρόλευκα

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής να απομένει.

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Τικνιζιάν - Οι πρώτες φωτογραφίες με τα ερυθρόλευκα
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Ο Ναΐρ Τικνιζιάν αποτελεί πλέον παίκτη του Ολυμπιακού, με σελίδα από την Αρμενία να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες του 27χρονου μπακ με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Τικνιζιάν ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος της επίσημης ανακοίνωσης.

Μάλιστα, από την Αρμενία διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες του 27χρονου μπακ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τόσο από τα αποδυτήρια όσο και από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει 5 εκατ. ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου μπακ, ενώ την Τρίτη αναμένεται να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.

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