Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Τικνιζιάν - Οι πρώτες φωτογραφίες με τα ερυθρόλευκα

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν αποτελεί πλέον παίκτη του Ολυμπιακού, με σελίδα από την Αρμενία να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες του 27χρονου μπακ με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Τικνιζιάν ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος της επίσημης ανακοίνωσης.

Μάλιστα, από την Αρμενία διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες του 27χρονου μπακ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τόσο από τα αποδυτήρια όσο και από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης».

🇦🇲

Les 1ères images de Nair Tiknizyan 🇦🇲 avec le maillot de sa nouvelle équipe, l’Olympiakos 🇬🇷 ! 🤩#Tiknizyan pic.twitter.com/OE3aUU9hMF — Arménie Football (@ArmenieFootball) August 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει 5 εκατ. ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου μπακ, ενώ την Τρίτη αναμένεται να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.