Ο Δημήτρης Βεργίνης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Ο Δημήτρης Βεργίνης πραγματοποίησε μια μακρά διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά παρκέ, αγωνιζόμενος με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά και αρκετών ακόμη συλλόγων. Παράλληλα, απέκτησε εμπειρίες και από το εξωτερικό, φορώντας τις φανέλες της Μπιλμπάο και Λουκόιλ Ακαντέμικ.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Βεργίνης αποχαιρέτησε τα παρκέ, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα του στην πορεία του, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αποχωρεί από το μπάσκετ, καθώς σκοπεύει να συνεχίσει να το υπηρετεί από διαφορετικό ρόλο.

Όσα δήλωσε ο Βεργίνης:

«Μετά από μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου.

Το μπάσκετ δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν σχολείο, οικογένεια, καθημερινότητα, χαρές και δύσκολες στιγμές που με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα μεγάλων ομάδων, να μοιραστώ τα αποδυτήρια με σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές και να ζήσω στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα.

Η διαδρομή μου τα είχε όλα.Πανηγύρισα, λύγισα, σηκώθηκα ξανά και ξανά, δίνοντας τη ψυχή μου σε αυτό το άθλημα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις ομάδες που υπηρέτησα, τους συμπαίκτες μου και όλους τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μάνατζερ μου Σπύρο Καλέργη, για την μακροχρόνια συνεργασία μας,η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ ανήκει στη σύζυγό μου Ελεάνα,που υπήρξε το πιο σταθερό μου στήριγμα σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Οσο κι αν αυτό το τέλος είναι γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα, γνωρίζω πως κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι κοντά στο άθλημα που αγάπησα, από έναν νέο πλέον ρόλο, εκτός παρκέ, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος,τον ίδιο σεβασμό και συνέπεια.

Δημήτρης Βεργίνης»