· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αναστάσιο Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την απόκτηση του Αναστάσιου Γκρίλλα.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αναστάσιο Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν και οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αναστάσιου Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Αναστάσιο Γκρίλλα για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Έλληνας λίμπερο (2007, 1.80μ) ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία στον Κόροιβο. Ο Γκρίλλας τα τρία τελευταία χρόνια έπαιζε στον Πανιώνιο.

Το βιογραφικό του:

2023-2026: Πανιώνιος

2020-2023: Κόροιβος».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αναστάσιος Γκρίλλας ανέφερε τα εξής:

«Είμαι πολύ περήφανος που εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν ιστορικό Σύλλογο και αποτελεί για μένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου. Με σκληρή δουλειά και όρεξη είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν και να γνωρίσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία και πολλές επιτυχίες»

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 SUPER LEAGUE

Επιβεβαίωση onsports.gr: Παρελθόν από τον ΟΦΗ ο Σαλσέδο - Το μήνυμά του

15:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ενίσχυση με Φρίντα Φόρμαν

15:56 EUROLEAGUE

Στη Βιλερμπάν ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ

15:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βλαχοδήμος: Παραμένει στη Σεβίλλη με νέο δανεισμό από τη Νιούκαστλ

15:20 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Δημήτρης Βεργίνης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

15:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Αναχωρεί για την Οραντέα

14:44 MUNDIAL

«Mundial Mode: On»: Κυριακόπουλος και Πάτας για προκρίσεις Γαλλίας και Μεξικού και κάζο Γερμανίας

14:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου μέχρι το 2029

14:09 SUPER LEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Μπρίσετ

13:50 SUPER LEAGUE

Ντε Φράι: «Καθοριστικές οι συζητήσεις με Κοτσόλη και Νίστρουπ» (vid)

13:47 SUPER LEAGUE

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ξανά κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς

13:31 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αναστάσιο Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας