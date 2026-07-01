ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Πήλιος

Η ΑΕΚ προχωρά σε μία ακόμη σημαντική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, εξασφαλίζοντας την παραμονή του Σταύρου Πήλιου στο ρόστερ της για τα επόμενα χρόνια. Οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, επιβραβεύοντας την ανοδική πορεία του νεαρού αριστερού μπακ.

Οι άνθρωποι της Ένωσης ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσίασε ο Πήλιος την περασμένη σεζόν και αποφάσισαν να κινηθούν έγκαιρα, ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή του στην ομάδα.

Παρότι το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, η διοίκηση δεν θέλησε να αφήσει την υπόθεση να χρονίσει και ξεκίνησε άμεσα τις συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ΑΕΚ και Πήλιος έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, το οποίο συνοδεύεται και από σημαντικά βελτιωμένες οικονομικές απολαβές.

Με αυτή την εξέλιξη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται βασικό κομμάτι του αγωνιστικού της πλάνου, αποφεύγοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να βρεθεί σε δύσκολη θέση τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το συμβόλαιό του.

Καθοριστική παρουσία στην πορεία της ΑΕΚ

Ο Πήλιος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η σταθερότητα στις εμφανίσεις του συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, ενώ παράλληλα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, πραγματοποιώντας αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία.