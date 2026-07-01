Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Μπρίσετ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Οσέι Μπρίσετ για ακόμη δύο χρόνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 28χρονος άσος είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους και 5,1 ριμπάουντ σε 36 συμμετοχές, προσφέροντας σταθερότητα και ενέργεια στη γραμμή των ψηλών της Μακάμπι.

Οι δηλώσεις του Κάτας:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Οσέι συνεχίζει μαζί μας. χει συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας και όλοι είδαν πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Έχει ενσωματωθεί άψογα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σταθερό στήριγμα στη μελλοντική μας πορεία».

Οι δηλώσεις του Μπρίσετ:

«Όταν βρίσκεις ένα μέρος που το νιώθεις σαν σπίτι σου, θέλεις να μείνεις. Ακριβώς έτσι νιώθω για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η κατάκτηση του νταμπλ τη φετινή σεζόν ήταν μια απίστευτη εμπειρία και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο σύλλογος και οι φίλαθλοι. Ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Κλαούντιο (Κολντεμπέλα), μου κατέστησε σαφές πόσο με εκτιμούν εδώ στη Μακάμπι, και για μένα αυτό σημαίνει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο, όταν προέρχεται από έναν άνθρωπο σαν αυτόν. Είχαμε πολλές συζητήσεις εκείνο το διάστημα και με έκανε να νιώσω πολύ σίγουρος για την απόφασή μου».