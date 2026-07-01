Βλαχοδήμος: Παραμένει στη Σεβίλλη με νέο δανεισμό από τη Νιούκαστλ
Η Σεβίλλη γνωστοποίησε την παραμονή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Σεβίλλη και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του για ακόμη έναν χρόνο.
Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στην Ανδαλουσία, πείθοντας με τις εμφανίσεις του ότι αξίζει να παραμείνει στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 32χρονος γκολκίπερ κατέγραψε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δεχόμενος 53 γκολ, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε πέντε αναμετρήσεις.