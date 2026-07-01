Επιβεβαίωση onsports.gr: Παρελθόν από τον ΟΦΗ ο Σαλσέδο - Το μήνυμά του

Ο Έντι Σαλσέδο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του onsports.gr.

Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος για την ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή κρίθηκαν υψηλές.

Έτσι, ο 24χρονος επιθετικός ολοκληρώνει την παρουσία του στους Κρητικούς, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις τόσο με την αγωνιστική του προσφορά όσο και με τη συνολική του παρουσία στην ομάδα.

Ο Ιταλός φορ επέλεξε να αποχαιρετήσει τον ΟΦΗ με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τον σύλλογο, τους συμπαίκτες του και τον κόσμο για όσα έζησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη.

Το ίδιο έπραξαν και οι Ομιλήτες, οι οποίοι με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον έμπειρο φορ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Έντι Σαλσέδο.

Με συνέπεια και έφεση στο σκοράρισμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας μας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς του ΟΦΗ.

Ο 24χρονος επιθετικός, στα δυο χρόνια που αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας τη σεζόν 2025-26, ενώ έδωσε το "παρών" τόσο στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και στο Super Cup. Συνολικά κατέγραψε 67 συμμετοχές με την φανέλα του ΟΦΗ, σκοράροντας 19 φορές.

Έντι, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!»

Η ανάρτησή του Σαλσέδο

«Υπάρχουν περίοδοι που σε αλλάζουν ως ποδοσφαιριστή και ως άνθρωπο, και αυτή ήταν μία από αυτές.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον ΟΦΗ με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Από την πρώτη κιόλας μέρα με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου και είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια με μια ομάδα απίστευτων ανθρώπων.

Το να σηκώσουμε το Κύπελλο και να ζήσουμε εκείνη τη στιγμή μαζί με τον κόσμο μας θα είναι μια ανάμνηση που θα με συνοδεύει για πάντα. Το να βλέπω τον ενθουσιασμό μιας ολόκληρης πόλης και να γιορτάζουμε μαζί ένα τόσο ξεχωριστό επίτευγμα ήταν πραγματικό προνόμιο.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου και κάθε φίλαθλο για τη στήριξη και την αγάπη τους σε αυτή την περίοδο. Φεύγω ως καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ως καλύτερος άνθρωπος.

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

SALCEDAKIS»