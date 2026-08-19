Άστον Βίλα: Διπλή ενίσχυση με Σουζούκι και Ρουτζέρι

Σε διάστημα λίγων ωρών η Αστον Βίλα, απέκτησε από την Πάρμα τον τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι και από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ματέο Ρουτζέρι. Ο 23χρονος Ιάπωνας γκολκίπερ, βασικός στην εστία των «μπλε σαμουράι» στο πρόσφατο Μουντιάλ, αποκτήθηκε εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον του Εμιλιάνο Μαρτίνες στον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.

Ο Σουζούκι, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ από Γκανέζο πατέρα και Γιαπωνέζα μητέρα, ξεκίνησε την καριέρα του από τους Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 16 ετών και αργότερα ήρθε στην Ευρώπη, πρώτα στη βελγική Σεντ Τρούιντεν και τα τελευταία δύο χρόνια στην Πάρμα. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το κόστος της μεταγραφής του ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο Ρουτζέρι μετακομίζει στην Αγγλία μετά από μία σεζόν στην Ατλέτικο, όπου κατέγραψε 47 συμμετοχές, αλλά κρίθηκε «αναλώσιμος» μετά την απόκτηση του Αλεξ Γκριμάλντο. Ο Ιταλός αριστερός μπακ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Αταλάντα, όπου αγωνιζόταν ως πέρυσι και κατέκτησε το Europa League του 2024. Η μεταγραφή του 24χρονου αμυντικού στην Αστον Βίλα υπολογίζεται ότι κόστισε κοντά στα 25 εκατ. ευρώ.