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EuroCup: Στη Ρόμα ο Άαρον Χόλιντεϊ

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ιταλική ομάδα. 

EuroCup: Στη Ρόμα ο Άαρον Χόλιντεϊ
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Η Maxima Ρόμα μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο Eurocup έχοντας υψηλές βλέψεις. Η διοίκηση του συλλόγου της ιταλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ααρον Χόλιντει. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ φόρεσε τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς την προηγούμενη σεζόν, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί οκτώ σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο ίδιος δήλωσε για την απόφασή του να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπογράφοντας στη Ρόμα:

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος που εντάσσομαι στη Maxima Roma και αναλαμβάνω την πρώτη μου πρόκληση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για μένα και την οικογένειά μου, αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα και μια συναρπαστική ευκαιρία, καθώς αμέσως ένιωσα τη μεγάλη πίστη του συλλόγου και τη σοβαρή φιλοδοξία πίσω από αυτό το έργο.

Έχοντας παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στο NBA, θέλω να φέρνω αυτή τη νικηφόρα νοοτροπία, την ηγεσία και την ένταση εδώ κάθε μέρα. Το να αγωνίζομαι τόσο στη Serie A όσο και στο Eurocup προσφέρει ένα απαιτητικό στάδιο, όπου μπορούμε να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό και να διεκδικήσουμε τρόπαια σε όλη την Ευρώπη.

Η Ρώμη είναι μια εμβληματική πόλη με μια παθιασμένη βάση οπαδών που αξίζει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Ανυπομονώ να αρχίσω να συνεργάζομαι με το προπονητικό επιτελείο και τους νέους συμπαίκτες μου για να ορίσουμε την ταυτότητά μας, να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να κερδίσουμε παιχνίδια».

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