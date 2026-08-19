· Τραμπζονσπόρ

Το… αφεντικό τρελάθηκε στην Τραπεζούντα: Μετά τον Σαλάχ θέλουν και τον Μπενζεμά

Η Τραμπζονσπόρ είναι σε επαφές για τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος φεύγει από την Αλ Χιλάλ. 

Το… αφεντικό τρελάθηκε στην Τραπεζούντα: Μετά τον Σαλάχ θέλουν και τον Μπενζεμά
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Ακόμη δεν… έκατσε η σκόνη της «βόμβας» Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραπεζούντα. Η Τραμπζονσπόρ, όμως, δεν μένει εκεί. Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, επόμενος στόχος είναι ο Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Γιατζίζ Σαμπουντσούογλου, γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, αποκάλυψε πως η ομάδα της Τραπεζούντας είναι σε επαφές με την πλευρά του Γάλλου σούπερ σταρ. Ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς η Αλ Χιλάλ θέλει να ολοκληρώσει τη συνεργασία μαζί του.

Προτάθηκε λοιπόν στην Τραμπζονσπόρ, η οποία εδώ και καιρό αναζητά έναν σπουδαίο σέντερ φορ για την ενίσχυσή της.

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