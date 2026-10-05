· ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε την πρώτη εμφάνιση του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι (pic)

Ο ΠΑΟΚ καλωσόρισε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του από την εποχή που είχε επισκεφθεί το Παλατάκι ως παίκτης της Μπενετόν Τρεβίζο.

Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε την πρώτη εμφάνιση του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή την ανακοίνωση της απόκτησης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο, θυμίζοντας την πρώτη παρουσία του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι, σχεδόν 16 χρόνια πριν.

Ο πολύπειρος σέντερ είχε επισκεφθεί τότε το PAOK Sports Arena ως παίκτης της Μπενετόν Τρεβίζο, σε αναμέτρηση για το EuroCup.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena.Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ».

COMMENTS
LATEST NEWS
02:48 GREEK BASKET LEAGUE

Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε την πρώτη εμφάνιση του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι (pic)

00:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε - Βοήθησε η ελληνική ψυχή»

00:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κουλιεράκης: «Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Nations League»

00:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Βοήθησε η αυτοθυσία των παικτών - Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα»

00:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πού θα δώσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στο Nations League

00:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαυροπάνος: «Όλοι δίνουν τα πάντα για την ομάδα - Ζήτησα συγγνώμη για την αντίδρασή μου στην αλλαγή»

00:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Ολλανδία «λύγισε» τη Σερβία, στα προημιτελικά η Πορτογαλία - Τα αποτελέσματα

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρούτσος: «Να δίνω πάντα το 200% - Ανήκουμε στην ελίτ της Ευρώπης»

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Τι κερδίζει η «γαλανόλευκη» από την παραμονή της στη League A του Nations League

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League Βαθμολογία: Πρώτη η Ελλάδα με συγκάτοικο την Ολλανδία

23:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Τα στιγμιότυπα από τον «χρυσό» βαθμό στην Τούμπα (vid)

23:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα με freddo espresso και Αργυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας