Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε την πρώτη εμφάνιση του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι (pic)

Με αφορμή την ανακοίνωση της απόκτησης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο, θυμίζοντας την πρώτη παρουσία του Μοτιεγιούνας στο Παλατάκι, σχεδόν 16 χρόνια πριν.

Ο πολύπειρος σέντερ είχε επισκεφθεί τότε το PAOK Sports Arena ως παίκτης της Μπενετόν Τρεβίζο, σε αναμέτρηση για το EuroCup.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena.Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ».