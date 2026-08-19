· Παναθηναϊκός

Πλήγμα με Ναν στον Παναθηναϊκό - Χειρουργείο και δύο μήνες εκτός δράσης

Τραυματισμός από το... πουθενά για τον Κέντρικ Ναν, στις ατομικές του προπονήσεις στην Αμερική. Επέμβαση στο μηνίσκο και δύο μήνες εκτός δράσης με τους ανθρώπους της ομάδας να εκτιμούν και πάλι την κατάσταση του μετά από λίγο καιρό. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Πλήγμα με Ναν στον Παναθηναϊκό - Χειρουργείο και δύο μήνες εκτός δράσης
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Σοβαρό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό καθώς ο Κέντρικ Ναν, κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων που ακολουθεί στην Αμερική, υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες, χάνοντας όλο το πρόγραμμα προετοιμασίας και το ξεκίνημα της νέας περιόδου.

Ο ίδιος μετά από επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για μια επέμβαση... ρουτίνας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ αρχές Οκτωβρίου.

Η κατάσταση του παίκτη θα επανεκτιμηθεί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού μέσα στο προσεχές διάστημα, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Ναν αναμένεται να λείψει από τους πρώτους αγώνες της Euroleague (ξεκινά 24 Σεπτεμβρίου) κόντρα σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι.

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