Ντέσερς: «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πίεση προς όφελός μας»

Πολύ σημαντικός ο αυριανός αγώνας για τον Παναθηναϊκό με την ομάδα του «τριφυλλιού» να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League.

Ο Σίριλ Ντέσερς αναμένεται να δώσει και αύριο λύσεις στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του με τον έμπειρο επιθετικό να τονίζει πως πρέπει να διαχειριστούν οι «πράσινοι» την πίεση.

Αναλυτικά:

«Πρώτα από όλα ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες όταν ήρθα, ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους, τους οπαδούς, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω.

Στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις καλύτερες ομάδες από κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολα τα ματς, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση».

Στη συνέχεια, ο Ντέσερς στάθηκε στην πίεση που υπάρχει για την πρόκριση, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να τη μετατρέψει σε κίνητρο.

«Ως παίκτης πάντα θέλεις να παίζεις στα σημαντικά παιχνίδια, στα οποία υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχτούμε την πίεση και να τη χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους και αυτά τα διαστήματα πρέπει να τα αυξήσουμε.

Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε, θα μείνουμε εκτός Ευρώπης και το γνωρίζουμε. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, νιώθουμε την πίεση, όμως πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας».