Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

Το απόλυτο στις προβλέψεις στα προκριματικά κυνηγά η ΒΕΤΜΑΤ και ο Ανδρέας Ματθαιάκης επιλέγοντας το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ.

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ
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Από το εξαιρετικό 4 στα 4 προέρχεται ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και ΒΕΤΜΑΤ στα καλοκαιρινά προκριματικά με τις ελληνικές ομάδες, ωστόσο, η πρόταση για την Τετάρτη (19/08) περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Ναϊμέγκεν με την Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League.

Οι Νορβηγοί βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα, μια και είναι στα μέσα της δικής τους σεζόν, τη στιγμή που οι Ολλανδοί είναι ακόμα στην... αρχή. Αμφότεροι προέρχονται από εντός έδρας προκρίσεις στην παράταση, με τη Ναϊμέγκεν να... πετά εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό και την Μπόντο να αφήνει... πίσω την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η πρόταση της ημέρας (19/08):

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Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

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