Ολυμπιακός: Στο… κόλπο για Ταρέμι η Λιλ

Τα δεδομένα για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού από τον Ολυμπιακό εξετάζει η γαλλική ομάδα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία, ο σύλλογος της Ligue 1 έχει μπει στην… κούρσα για τη μεταγραφή του διεθνή φορ.

Όπως τονίζεται στην γαλλική ιστοσελίδα «Sport» που επικαλείται πηγές από το Ιράν, ο παίκτης δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα, ελέω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην επίθεση των «ερυθρόλευκων» κάτι που έχει επηρεάσει και τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Λιλ, αλλά δεν είναι η μόνη που εξετάζει τον Ιρανό επιθετικό, μια και κάτι ανάλογο ισχύει και για την Βάσκο ντα Γκάμα. Πάντως, όπως ξεκαθαρίζεται, μέχρι στιγμής δεν έχει… επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον των Γάλλων, οι οποίοι είναι ακόμα στην… διαδικασία συλλογής πληροφοριών για τον παίκτη και κυρίως για τους οικονομικούς όρους.

«Για τον Νταβίντε Αντσελότι, ο Ταρέμι θα αποτελούσε έναν έμπειρο παίκτη, ικανό να προσφέρει την εμπειρία του σε ένα ρόστερ που βρίσκεται σε πλήρη ανασυγκρότηση εν όψει του Champions League», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο γαλλικό δημοσίευμα.