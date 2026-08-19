· Λιλ · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στο… κόλπο για Ταρέμι η Λιλ

Την περίπτωση του Μεντί Ταρέμι φέρεται πως παρακολουθεί με προσοχή η Λιλ. 

Ολυμπιακός: Στο… κόλπο για Ταρέμι η Λιλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα δεδομένα για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού από τον Ολυμπιακό εξετάζει η γαλλική ομάδα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία, ο σύλλογος της Ligue 1 έχει μπει στην… κούρσα για τη μεταγραφή του διεθνή φορ.

Όπως τονίζεται στην γαλλική ιστοσελίδα «Sport» που επικαλείται πηγές από το Ιράν, ο παίκτης δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα, ελέω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην επίθεση των «ερυθρόλευκων» κάτι που έχει επηρεάσει και τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Λιλ, αλλά δεν είναι η μόνη που εξετάζει τον Ιρανό επιθετικό, μια και κάτι ανάλογο ισχύει και για την Βάσκο ντα Γκάμα. Πάντως, όπως ξεκαθαρίζεται, μέχρι στιγμής δεν έχει… επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον των Γάλλων, οι οποίοι είναι ακόμα στην… διαδικασία συλλογής πληροφοριών για τον παίκτη και κυρίως για τους οικονομικούς όρους.

«Για τον Νταβίντε Αντσελότι, ο Ταρέμι θα αποτελούσε έναν έμπειρο παίκτη, ικανό να προσφέρει την εμπειρία του σε ένα ρόστερ που βρίσκεται σε πλήρη ανασυγκρότηση εν όψει του Champions League», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο γαλλικό δημοσίευμα.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Στη Ρόμα ο Άαρον Χόλιντεϊ

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άστον Βίλα: Διπλή ενίσχυση με Σουζούκι και Ρουτζέρι

17:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόταση 8,5 εκατ. ευρώ για Στάγκε, αποκαλύπτουν οι Δανοί

16:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάντιο και Εντιάι στην προεπιλογή της Σενεγάλης

16:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, οδεύει προς Μπαρτσελόνα!

15:52 CONFERENCE LEAGUE

Ντέσερς: «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πίεση προς όφελός μας»

15:34 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στο… κόλπο για Ταρέμι η Λιλ

15:33 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους»

15:06 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

14:51 GREEK BASKET LEAGUE

Στο Μαρούσι ο Λούντζης

14:31 SUPER LEAGUE

Η Novibet συνεχίζει να στηρίζει την ΠΑΕ Παναιτωλικός έως το 2028

14:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Ταρέμι - Αποχωρεί άμεσα ο Ιρανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας