Τσιτσιπάς: 'Εμαθε τους αντιπάλους του για το ATP 1000 στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά στη Σανγκάη (ATP 1000). Ο Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει την πορεία του κόντρα σε παίκτη από τα προκριματικά και αν πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο.

Εκεί, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιταλού, πιθανότατα θα παίξει με τον Τέιλορ Φριτζ, ενώ στον τέταρτο γύρο λογικά θα περιμένει ο φορμαρισμένος Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Kάτοχος του τίτλου είναι ο 27χρονος Βαλεντέν Βασερό από το Μονακό.