Επίσημα στην Αλ Σαμάλ ο Μαχρέζ

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ μετά την αποχώρηση του το περασμένο καλοκαίρι από την εθνική ομάδα της χώρας του, ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την καριέρα του και στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αλγερινός εξτρέμ αποχώρησε μετά από τρία χρόνια στη Saudi Pro League, έχοντας συνολικά 37 γκολ και 46 ασίστ σε 122 συμμετοχές με την ομάδα της Τζέντα, και θα συνεχίσει την καριέρα στο πρωτάθλημα του Κατάρ, έχοντας συμφωνήσει σε μονοετές συμβόλαιο με την Αλ Σαμάλ. Ο 35χρονος είχε προτάσεις από Τουρκία και Γαλλία, αλλά μόνο η ομάδα του Κατάρ ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του απαιτήσεις.