Επίσημα στην Αλ Σαμάλ ο Μαχρέζ

Στο Κατάρ συνεχίζει την καριέρα του ο Ριγιάντ Μαχρέζ 

Επίσημα στην Αλ Σαμάλ ο Μαχρέζ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ μετά την αποχώρηση του το περασμένο καλοκαίρι από την εθνική ομάδα της χώρας του, ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την καριέρα του και στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αλγερινός εξτρέμ αποχώρησε μετά από τρία χρόνια στη Saudi Pro League, έχοντας συνολικά 37 γκολ και 46 ασίστ σε 122 συμμετοχές με την ομάδα της Τζέντα, και θα συνεχίσει την καριέρα στο πρωτάθλημα του Κατάρ, έχοντας συμφωνήσει σε μονοετές συμβόλαιο με την Αλ Σαμάλ. Ο 35χρονος είχε προτάσεις από Τουρκία και Γαλλία, αλλά μόνο η ομάδα του Κατάρ ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του απαιτήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:42 ΣΠΟΡ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους αντιπάλους του για το ATP 1000 στη Σανγκάη

10:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Τσαλμπούρης αρπάζει κάθε ευκαιρία από τα… μαλλιά κι εξελίσσεται σε μια πολύτιμη λύση!

10:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανική αποθέωση στον Κωνσταντέλια: «Στη Ντόρτμουντ δεν ξέρουν τι έχουν - Είναι ένας μικρός μάγος»

10:10 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στη Σβιτολίνα για τον 3ο γύρο του China Open – Η ώρα και το κανάλι

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι για Χάαλαντ - Έγινε αναγκαστική αλλαγή με τη Νορβηγία και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι με την Λίβερπουλ

09:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στην Αλ Σαμάλ ο Μαχρέζ

09:32 OPINION

Eθνική περηφάνια, παικταράδες, Ιβάναρος και πρώτοι και αήττητοι!

09:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Eθνική Ελλάδας: Η Premier League αποθέωσε τον Τζολάκη - «Η καταπληκτική του φόρμα συνεχίζεται»

09:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Τα δεδομένα για Ρότα, Βάργκα και Στρακόσα στην «Ένωση»

08:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε Γαλλία - Βέλγιο και όλη την αποψινή δράση - Αναλυτικό πρόγραμμα

08:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Μπέιλι, πλησιάζει η επιστροφή του Σα

08:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος» - Πώς σχολίασαν στην Γερμανία το 0-0 με την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας