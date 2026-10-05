Ντόρτμουντ: Γερμανική αποθέωση για Κωνσταντέλια - «Δεν έχουν καταλάβει τι έχουν»

Πάνω που οι φίλοι της Ντόρτμουντ πήραν μόνο μια μικρή γεύση από το ταλέντο και την μαγεία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος της φετινής σεζόν.

Ωστόσο, δύο Έλληνες scouters μιλώντας στο γερμανικό Sky Sports αποθέωσαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τις αρετές που διαθέτει στο παιχνίδι του ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, τονίζοντας την πεποίθησή τους πως θα επιστρέψει δριμύτερος από τον τραυματισμό του και οι Βεστφαλοί θα «τρίβουν» τα μάτια τους.

Λόγος γίνεται για τους αδερφούς Νοταρίδη, με τον Λευτέρη να εργάζεται στον ΠΑΟΚ, επομένως πολύ κοντά στην καθημερινότητα του Κωνσταντέλια και τον δε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Στην Ντόρτμουντ δεν έχουν καταλάβει τι έχουν. Οι οπαδοί τον έχουν δει μόλις για ένα ημίχρονο. Εδώ στον ΠΑΟΚ, τον ξέραμε από τότε που ήταν μικρό παιδί. Έχει αυτή τη μαγεία, έχει αυτό το κάτι» ανέφερε αρχικά ο σκάουτ του Δικεφάλου του Βορρά, εξηγώντας στη συνέχεια πως «σε κάθε γήπεδο όλοι οι οπαδοί τον χειροκροτούσαν γιατί είχε την αποδοχή κάθε φιλάθλου στην Ελλάδα. Στην Ντόρτμουντ θα δουν πολλά περισσότερα από εκείνον όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό. Μετά οι οπαδοί της ομάδας μπορούν να περιμένουν αυτά που εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξέρουμε ήδη».

Ο Ανέστης Νοταρίδης από την πλευρά του πρόσθεσε ότι «έχει κάτι από μαγεία. Στην Ελλάδα καμιά φορά ακούς το “μικρός Μέσι” ή “Έλληνας Μέσι”. Είναι ένας παίκτης που παίρνει μεγάλη χαρά από το παιχνίδι, πάντα χαμογελά, είναι ο αγαπημένος του κόσμου. Νομίζω θα το δουν και στην Ντόρτμουντ αυτό. Είναι ένας μικρός μάγος, οι φίλοι της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς που τον έχουν».