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ΑΕΚ: Ο Τσαλμπούρης αρπάζει κάθε ευκαιρία από τα… μαλλιά κι εξελίσσεται σε μια πολύτιμη λύση!

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης έχει αρπάξει κάθε ευκαιρία που του έχει δοθεί στο ξεκίνημα της σεζόν στην ΑΕΚ και με τις εμφανίσεις του δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο «εργαλείο» στο ροτέισον του Ντράγκαν Σάκοτα. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Τσαλμπούρης αρπάζει κάθε ευκαιρία από τα… μαλλιά κι εξελίσσεται σε μια πολύτιμη λύση!
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Για την ΑΕΚ, η αναμέτρηση με το Μαρούσι ήταν must-win, ώστε να «κερδίσει» χρόνο για να δουλέψει και να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα.

Η αναμέτρηση στη Sunel Arena εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο, έχοντας υψηλή ένταση στο παιχνίδι τους. Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος, μία εβδομάδα μετά τους 18 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό, έδωσε ξανά λύσεις, ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Τσαλμπούρης πάτησε παρκέ για 20’38’’, μετρώντας 11 πόντους, 4/7 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Πέρα, όμως, από τους αριθμούς, αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν η ενέργεια κι η διάθεσή του να βοηθήσει σε άμυνα και επίθεση, βάζοντας το κορμί του σε μονομαχίες με πιο δυνατούς αντιπάλους, όπως ο Ντε Σόουζα.

Από την ημέρα που εντάχθηκε στην ΑΕΚ, ο Τσαλμπούρης δείχνει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία. Παίζει με αυτοπεποίθηση, παίρνει ευθύνες και βγάζει στο παρκέ μια επιθετική και δυναμική νοοτροπία, με αποτέλεσμα να έχει εξελιχθεί σε μια πολύτιμη λύση για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Δείτε με… διαφορετική ματιά το ΑΕΚ – Μαρούσι, μέσα από την παρακάμερα της «Ένωσης»

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