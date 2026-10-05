Super League 2: Ευκαιρία για Μαρκό - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Το απόλυτο σερί της στην εκκίνηση της Super League 2 θέλει να επεκτείνει η Μαρκό, η οποία αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (05/10) τον Νέστο στη Χρυσούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι πρωτοπόροι του Σούλη Παπαδόπουλου βρίσκονται στο +1 από την ΑΕΛ και +2 από τον Πανιώνιο και έχουν την ευκαιρία, σε περίπτωση που φύγουν με το «διπλό» από την Χρυστούπολη να ανοίξουν την… ψαλίδα από τους διώκτες τους, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη, ο Νέστος υποδέχεται τους Αθηναίους με στόχο μία καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα, ει δυνατόν τη νίκη, ούτως ώστε να πάρει σημαντική βαθμολογική ανάσα. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15:00 και είναι αυτή που θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας.

Νωρίτερα, στις 14:00 η Ζάκυνθος θα παίξει κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το παιχνίδι θα γίνει στο «Γρ. Λαμπράκης» της Καλλιθέας, ελέω των προβλημάτων που υπάρχουν στο γήπεδο των νησιωτών. Λίγο αργότερα, 45 λεπτά πιο μετά, θα ξεκινήσει η «μάχη» του ΠΑΟΚ Β’ με την Ελλάς Σύρου στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει στις 14 Οκτωβρίου, όταν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β’ με την Athens Kallithea, έπειτα από το αίτημα αναβολής που είχαν καταθέσει οι «ερυθρόλευκοι» για την παρουσία παικτών τους στις εθνικές ομάδες.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

14:00 Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς

14:45 ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό (YouTube / Superbet)

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός Β - Καλλιθέα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Μαρκό 12 -4αγ.

2. ΑΕΛ 11

3. Πανιώνιος 10

4. Καλλιθέα 9 -4αγ.

5. Ελλάς Σύρου 8 -4αγ.

6. Πανθρακικός 8

7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6

8. Πύργος 5

9. Απόλλων Καλαμαριάς 4 -4αγ.

10. ΠΑΟΚ Β’ 4 -4αγ.

11. Νέστος Χρυσούπολης 4 -4αγ.

12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.

13. Νίκη Βόλου 4

14. Πανσερραϊκός 3

15. Αναγέννηση Καρδίτσας 2

16. Ζάκυνθος 1 -4αγ.

*Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.