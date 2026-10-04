Άνετη νίκη για τον Asteras AKTOR Β' κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας που δεν έχει ακόμα τρίποντο

Ο Αστέρας AKTOR B' πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Νέα Σμύρνη.

Οι Αρκάδες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εκτός έδρας ήττα από την Athens Kallithea και πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση, ανεβάζοντας αισθητά την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο.

Το παιχνίδι παρέμεινε χωρίς γκολ μέχρι το 60ό λεπτό, όταν ο Κόλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στον Αστέρα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Κύρκος βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν κατάφερε να αντιδράσει και παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, μετά από εκείνη στην Καλαμαριά, ενώ δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Κακαδιάρη.

Με αυτό το τρίποντο, ο Αστέρας AKTOR B έφτασε στις δύο νίκες και συνεχίζει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα με ανεβασμένη ψυχολογία.

Αστέρας AKTOR B' - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Αστέρας AKTOR Β' (Γιάννης Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης (71΄ Καράδαλης), Πομόνης, Χατζηκυριάκος, Τριανταφυλλόπουλος, Μεταξάς (85΄ Άρμστρονγκ), Καλόγηρος, Κόλα (75΄ Ντερβίση), Κύρκος (71΄ Φρίμπονγκ), Κολιμάτσης, Σιμόνι (71΄ Γραμμένος).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Βάλενς, Ουές, Βιτλής, Ευαγγέλου (70΄ Πίντσι), Γκόλιας, Καραμπάς, Φοφανά, Νινίκας (79΄ Θωμάι), Διαμαντάκος (70΄ Εντιαγέ), Ματέους Σάντος (46΄ Ομοϊγκί), Κάστρο (46΄ Αναστασόπουλος).