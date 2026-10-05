Μάντσεστερ Σίτι: Ανησυχία για Χάαλαντ - Έγινε αναγκαστική αλλαγή και είναι αμφίβολος για το Άνφιλντ

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι για την κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Νορβηγό επιθετικό να αποχωρεί τραυματίας από την εκτός έδρας αναμέτρηση της Νορβηγίας απέναντι στην Πορτογαλία στο Πόρτο, για το Nations League.

Ο Χάαλαντ λίγο μετά το 60ο λεπτό ζήτησε να γίνει αλλαγή χωλαίνοντας, με τον Στράντ Λάρσεν να παίρνει τη θέση του.

Η Μάντσεστερ Σίτι εν μέσω του οικονομικού σκανδάλου για πληθώρα παραβάσεων στο οποίο κρίθηκε ένοχη, αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για τη συνέχεια της Premier League, με τον τραυματισμό του Χάαλαντ να προκαλεί πονοκέφαλο στον Μαρέσκα.

Ιδιαίτερο ενδιαφερόν, σε περίπτωση που ο Χάαλαντ δεν κριθεί έτοιμος για τον Κυριακάτικο αγώνα στο Άνφιλντ, θα έχει το ποιος θα τον αντικαταστήσει, καθώς η Σίτι μετά τον δανεισμό του Μαρμούς στην Τότεναμ δεν διαθέτει άλλον κεντρικό επιθετικό στο ρόστερ της.