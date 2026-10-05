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Eθνική Ελλάδας: Η Premier League αποθέωσε τον Τζολάκη - «Η καταπληκτική του φόρμα συνεχίζεται»

Δεν έχει περάσει απαρατήρητο το φοβερό ξεκίνημα του Κωνσταντή Τζολάκη στη φετινή σεζόν 

Eθνική Ελλάδας: Η Premier League αποθέωσε τον Τζολάκη - «Η καταπληκτική του φόρμα συνεχίζεται»
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Η Εθνική μας ομάδα έβαλε για δεύτερο παιχνίδι στοπ στις «ορέξεις» της Γερμανίας και κατάφερε να την κρατήσει για δεύτερο παιχνίδι στο 0, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να διατηρεί ξανά ανέπαφη την εστία του απέναντι στα «Πάντσερ».

Ο τερματοφύλακας της Χαλ Σίτι συνέχισε το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη ζωή του στην Αγγλία και την Premier League και με την φανέλα της Εθνικής, αφού στον αγώνα απέναντι στη Γερμανία πραγματοποίησε τέσσερις επεμβάσεις, δύο εκ των οποίων κομβικές και μεγάλης δυσκολίας.

Ο Τζολάκης στο ξεκίνημά του στη σεζόν σε συνολικά 9 αγώνες με την Χαλ και την Εθνική έχει κρατήσει 5 φορές ανέπαφη την εστία του και έχει κάνει 32 επεμβάσεις.

Η επίσημη σελίδα της Premier League τον αποθέωσε για την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Γερμανία, γράφοντας: «Η εξαιρετική φόρμα του Τζολάκη συνεχίζεται. Ο τερματοφύλακας της Χαλ έκανε τέσσερις επεμβάσεις, με την Ελλάδα να κρατάει τη Γερμανία στο 0-0 για το Nations League».

Ωστόσο δεν είναι μόνο η Premier League που αποθέωσε τον Τζολάκη, καθώς κι άλλα διεθνή μέσα εξήραν το φοβερό ξεκίνημα του διεθνούς τερματοφύλακα στη σεζόν.

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