Κλοπ: «Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα»

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν κατάφερε για δεύτερο αγώνα να κερδίσει την Εθνική Ελλάδας και μετά την εντός έδρας ήττα στο Άουγκσμπουργκ, πρέπει να βολευτεί με τον βαθμό της ισοπαλίας στην Τούμπα, έπειτα από το 0-0.

Ο προπονητής των «Πάντσερ» μιλώντας στη συνέντευξη τύπου μίλησε για τα βήματα προόδου που έχει κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και πως δεν ανήκει πια στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, ενώ εξέφρασε και στην ικανοποίηση για τη βελτίωση της δικής του ομάδας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όσα είπε ο Κλοπ μετά το 0-0 της Τούμπας

Για τον αγώνα και τον βαθμό:

«Αν μου έλεγε κάποιος ότι θα είχαμε μία δυνατή παρουσία με Σερβία και με την Ελλάδα δεν θα το πίστευα. Είχαμε λίγο χρόνο. Χωρίς γκολ το ματς. Τα καταφέραμε να βρούμε χώρους, αλλά δεν σκοράραμε».

Για τον Άντον:

«Έπαιξε εξαιρετικά σε συνεργασία με τον Τιαό. Ατυχία που αντικατέστησε τον τραυματία Σλότερμπερκ. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ήταν ήρεμος και μετά επιτάχυνε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τους παίκτες».

Για τους 4 αγώνες και τα 4 φορ και το γκολ που ακυρώθηκε:

«Ήμουν πολύ μακριά δεν ξέρω, αλλά ακυρώθηκε. Πήραν όλοι τους ευκαιρία τους στην επίθεση. Ο Μπούρχαρντ έβαλε το γκολ, ήταν ταχύτατος και μέσα στις απαιτήσεις μου. Τώρα ξεκίνησε η αξιολόγησή μου. Έχουμε πάρει πολλές πληροφορίες».

Για τα αποτελέσματα του πρώτου παραθύρου τι συμπέρασμα έχει ενόψει Νοεμβρίου:

«Δεν έχω σκεφτεί καθόλου για τον Νοέμβριο. Μετά από μία εβδομάδα δουλειά δεν πίστεψα ότι θα είμαστε τόσο καλοί. Είχα ακούσει ότι είμαστε στον πάτο. Αλλά είδα ότι δούλεψα με 44 παίκτες και βρήκαμε τον δρόμο. Να τον περπατήσουμε και να τον βαδίσουμε. Μόνο τη Σερβία κερδίσαμε, αλλά μερικές εβδομάδες πριν θα δυσκολευόμασταν. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα, θα ήθελα πολύ να κερδίσω την Ελλάδα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες».

Για το ρόστερ και τον Νοέμβριο:

«Φυσικά θα υπάρχει μικρότερο ρόστερ αναγκαστικά. Τώρα έχουμε μία δεξαμενή. Θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ρόστερ. Δώσαμε ευκαιρίες σε 44 παίκτες και έχουμε πλέον εναλλακτικές για τις θέσεις μας. Έχουμε μία ιδέα πως θα διαμορφώσουμε το ρόστερ μας. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση».

Για τον Τρόι:

«Δεν είχα σχέδιο δεν ήξερα τι να περιμένω. Πριν από λίγες μέρες διέκρινα πως είναι καλό να συνεχίζει να παίζει. Είναι αρχάριος αλλά έχει μεγάλη θέληση και στάση για να δουλέψει. Είναι ασυνήθιστη θέση για αυτόν, αλλά ανταποκρίθηκε στο έπακρο».

Για τους δύο αγώνες χωρίς νίκη με την Ελλάδα και τι θα άλλαζε:

«Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα (σ.σ. χιούμορ). Έπαιξε καλά έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν σημειώναμε τέρμα δεν θα μας σταματούσαν».