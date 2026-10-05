«Δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος» - Πώς σχολίασαν στην Γερμανία το 0-0 με την Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε για δεύτερο παιχνίδι να «φρενάρει» την Γερμανία και μετά την εκτός έδρας νίκη στο Άουγκσμπουργκ με 0-1 κατάφερε να κρατήσει ξανά το μηδέν, αυτή τη φορά στην Τούμπα και να στερήσει κι άλλους βαθμούς από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανικός Τύπος δεν είδε με πολύ καλό μάτι τη νέα απώλεια βαθμών των «Πάντσερ» απέναντι στην Ελλάδα, ωστόσο ήταν πολύ επιεικής στην κριτική, καθώς ο Κλοπ από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία είχε καταστήσει σαφές πως δεν θα γίνει ανεκτή ούτε η γκρίνια, ούτε και η σκληρή κριτική και η στοχοποίηση προσώπων.

Πώς είδε την ισοπαλία ο Γερμανικός Τύπος

Ο γερμανικός Τύπος αντιμετώπισε με μεγαλύτερη επιείκεια αυτή τη φορά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ωστόσο, εκφράζει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι ύστερα από τέσσερα ματς στον όμιλο, τα «πάντσερ» έχουν μόλις μια νίκη.

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Τι έγραψε ο Διεθνής Τύπος

Μπορεί οι Γερμανοί να έδειξαν μεγαλύτερη επιείκεια, ωστόσο ο διεθνής Τύπος «δεν μάσησε» και ήταν πολύ πιο αυστηρός τόσο απέναντι στον Κλοπ, όσο και στους ποδοσφαιριστές.

The Guardian: «Η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν αποδίδει στην καλύτερη δυνατή απόδοση υπό τον Γιούργκεν Κλοπ. Έχει καταφέρει μόνο μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια και έχει υποστεί και μία ήττα».

L'Equipe: «Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον όμιλό της. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του, ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο πέντε από τους δώδεκα πιθανούς βαθμούς».

Kronen Zeitung: «Η Ελλάδα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά δύσκολος αντίπαλος για τη Γερμανία στο Nations League. Αν και η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ απέφυγε μια ακόμη εκτός έδρας ήττα, κατάφερε μόνο να ισοφαρίσει με 0-0. Η επιθυμητή εκδίκηση, επομένως, δεν επιτεύχθηκε».

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Marca: «Μια ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αήττητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας».