Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στη Σβιτολίνα για τον 3ο γύρο του China Open – Η ώρα και το κανάλι

Η Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την πορεία της στο «1000άρι» τουρνουά του Πεκίνου, έχοντας αφήσει εκτός τη Στορμ Χάντερ και πλέον καλείται να ξεπεράσει ένα σαφώς υψηλότερο εμπόδιο.

Η Σάκκαρη, Νο25 στην παγκόσμια κατάταξη, θα βρει απέναντί της στον 3ο γύρο την Ελίνα Σβιτολίνα, Νο6 στον κόσμο. Η Ουκρανή πήρε την πρόκριση απέναντι στην Κατερίνα Σινιάκοβα.

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (5/10) στις 11:20 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Αυτή θα είναι η έκτη, μεταξύ τους, αναμέτρηση για τις δύο τενίστριες, με την Ουκρανή τενίστρια να προηγείται με 3-2 νίκες. Παρότι η Ελληνίδα είχε επικρατήσει στις δύο πρώτες συναντήσεις τους το 2019 και το 2020, η Σβιτολίνα μετράει έκτοτε διαδοχικές νίκες (με πιο πρόσφατες στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και στη Μαδρίτη).

Η Σάκκαρη στοχεύει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του τουρνουά.