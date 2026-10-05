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ΑΕΚ - ΟΦΗ: Τα δεδομένα για Ρότα, Βάργκα και Στρακόσα στην «Ένωση»

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω τη διακοπή και στρέφεται στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει την επιστροφή των διεθνών και να έχει θετικά νέα από το ιατρικό δελτίο.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Τα δεδομένα για Ρότα, Βάργκα και Στρακόσα στην «Ένωση»
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Η «Ένωση» επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς στα Σπάτα, με την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια να περνά πλέον στο προσκήνιο.

Ο Νίκολιτς αξιοποίησε το διάστημα της διακοπής για δουλειά και δοκιμές μέσα από φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, έχοντας παράλληλα αρκετές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων. Οι διεθνείς επιστρέφουν σταδιακά και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ. Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα από το μέτωπο των τραυματισμών.

Ο Λάζαρος Ρότα έχει ανεβάσει ρυθμούς κι, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να είναι διαθέσιμος απέναντι στον ΟΦΗ. Θετικά εξελίσσεται και η αποθεραπεία του Μπάρναμπας Βάργκα, για τον οποίο ένας ρεαλιστικός στόχος, μετά τον μυϊκό τραυματισμό του, είναι να είναι έτοιμος στον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του για το ράγισμα στον καρπό χωρίς επιπλοκές, ωστόσο η θέση του απαιτεί προσεκτική επανένταξη, ειδικά στις επαφές και στην επιστροφή σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί μέσα στην εβδομάδα κι είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει μόνο όταν είναι 100%. Η ΑΕΚ, άλλωστε, διαθέτει τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στα παιχνίδια που έπαιξε πριν από τη διακοπή.

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