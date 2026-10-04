Αντίστροφη μέτρηση στην ΑΕΚ: Πότε επιστρέφουν στα Σπάτα οι διεθνείς

Αντίστροφα μετρά πλέον ο Σέρβος τεχνικός για την επιστροφή των διεθνών, καθώς η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων φτάνει στο τέλος της.

Η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Νίκολιτς είχε όλους τους παίκτες του διαθέσιμους ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου, στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αναμέτρηση με τον Βόλο. Έκτοτε, 13 διεθνείς απουσίαζαν από τα Σπάτα λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι ο πρώτος που έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο κύμα επιστροφών αναμένεται από τη Δευτέρα (05/10). Ο Λούκα Γιόβιτς αγωνίζεται απόψε (04/10) με τη Σερβία, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

Τη Δευτέρα (05/10) ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους κι οι Μίλαν Βιτάλις, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Ραζβάν Μαρίν. Οι δύο πρώτοι, μάλιστα, θα τεθούν αντιμέτωποι στην αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, ενώ η Ρουμανία του Μαρίν υποδέχεται τη Σουηδία. Όλοι τους αναμένεται να βρίσκονται στην Αθήνα την Τρίτη (06/10).

Από Τετάρτη (07/10) οι επιστροφές των άλλων διεθνών

Για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες οι τελευταίες υποχρεώσεις και των υπόλοιπων διεθνών της ΑΕΚ.

Τα ξημερώματα αγωνίζεται κι ο Κέρβιν Αριάγκα με την Ονδούρα, η οποία υποδέχεται την Τζαμάικα. Ο Λόβρο Μάγερ θα αγωνιστεί με την Κροατία κόντρα στην Ισπανία, ο Σταύρος Πήλιος με την Αλβανία απέναντι στο Σαν Μαρίνο κι ο Κάαν Κάιρινεν με τη Φινλανδία κόντρα στη Λευκορωσία.

Την ίδια ημέρα (06/10) αγωνίζεται κι ο Ζίνι με την Ανγκόλα, η οποία αντιμετωπίζει το Μαλάουι. Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αναμετρήσεων, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θα μπορούν να ξεκινήσουν την επιστροφή τους στην Αθήνα, με την άφιξή τους να αναμένεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Ο Νίκολιτς, επομένως, θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας για να έχει ξανά στη διάθεσή του τους διεθνείς, με τον χρόνο προετοιμασίας να είναι περιορισμένος, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, υποδεχόμενη τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena.