Nations League: Πού θα δείτε Γαλλία - Βέλγιο και όλη την αποψινή δράση - Αναλυτικό πρόγραμμα

Μπορεί η Εθνική μας ομάδα να ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (04/10) τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις σε αυτό το παράθυρο του Nations League με την ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, ωστόσο οι αναμετρήσεις συνεχίζονται και σήμερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα.

Το βράδυ της Δευτέρας (05/10) τα βλέμματα όπως είναι λογικό θα είναι στραμμένα στον 1ο όμιλο της League A καθώς η Γαλλία υποδέχεται το Βέλγιο σε ντέρμπι κορυφής. Οι «Τρικολόρ» είναι στην πρώτη θέση με επτά βαθμούς, ενώ ακολουθεί το Βέλγιο με 6 βαθμούς και η σημερινή αναμέτρηση θα κρίνει κατά πολύ ποιος θα τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, στον ίδιο όμιλο η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία, με τους «Ατζούρι» να θέλουν να εκμεταλλευτούν το αποτέλεσμα στο Παρίσι και να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή.

Στη League B και συγκεκριμένα στο 2ο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται τη Γεωργία και με «τρίποντο» θα έχει αγκαλιάσει την πρώτη θέση και την άνοδο, ενώ σπουδαία μάχη θα γίνει ανάμεσα σε Ουκρανία και Ουγγαρία που ισοβαθμούν με τέσσερις βαθμούς.

Στον 4ο όμιλο της League B η πρωτοπόρος Σουηδία δοκιμάζεται στη Ρουμανία και με νίκη θα βρίσκεται πολύ κοντά στην άνοδο, ενώ η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παλεύει με την Πολωνία στο πρώτο της παιχνίδι μετά την απόσυρση του ιστορικού της αρχηγού, Έντιν Τζέκο.

Τέλος, στο 2ο όμιλο της League C η Κύπρος θέλει τη νίκη στην έδρα της με τη Λετονία για να κρατήσει το προβάδισμά της για τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs ανόδου, ενώ το Μαυροβούνιο με «τρίποντο» κόντρα στην Αρμενία θα έχει, ουσιαστικά, κλειδώσει την πρωτιά.

Το αποψινό (05/10) πρόγραμμα του Nations League

League A - 1ος όμιλος

21:45 Γαλλία-Βέλγιο

21:45 Ιταλία-Τουρκία

League B - 2ος όμιλος

21:45 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία

21:45 Ουκρανία-Ουγγαρία

League B - 4ος όμιλος

21:45 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Πολωνία

21:45 Ρουμανία-Σουηδία

League C - 2ος όμιλος

19:00 Κύπρος-Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο-Αρμενία