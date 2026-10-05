Nations League: Πού θα δείτε Γαλλία - Βέλγιο και όλη την αποψινή δράση - Αναλυτικό πρόγραμμα
Από τις αποψινές αναμετρήσεις ξεχωρίζει αναμφίβολα η μάχη κορυφής της Γαλλίας με το Βέλγιο
Μπορεί η Εθνική μας ομάδα να ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (04/10) τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις σε αυτό το παράθυρο του Nations League με την ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, ωστόσο οι αναμετρήσεις συνεχίζονται και σήμερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα.
Το βράδυ της Δευτέρας (05/10) τα βλέμματα όπως είναι λογικό θα είναι στραμμένα στον 1ο όμιλο της League A καθώς η Γαλλία υποδέχεται το Βέλγιο σε ντέρμπι κορυφής. Οι «Τρικολόρ» είναι στην πρώτη θέση με επτά βαθμούς, ενώ ακολουθεί το Βέλγιο με 6 βαθμούς και η σημερινή αναμέτρηση θα κρίνει κατά πολύ ποιος θα τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Την ίδια ώρα, στον ίδιο όμιλο η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία, με τους «Ατζούρι» να θέλουν να εκμεταλλευτούν το αποτέλεσμα στο Παρίσι και να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή.
Στη League B και συγκεκριμένα στο 2ο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται τη Γεωργία και με «τρίποντο» θα έχει αγκαλιάσει την πρώτη θέση και την άνοδο, ενώ σπουδαία μάχη θα γίνει ανάμεσα σε Ουκρανία και Ουγγαρία που ισοβαθμούν με τέσσερις βαθμούς.
Στον 4ο όμιλο της League B η πρωτοπόρος Σουηδία δοκιμάζεται στη Ρουμανία και με νίκη θα βρίσκεται πολύ κοντά στην άνοδο, ενώ η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παλεύει με την Πολωνία στο πρώτο της παιχνίδι μετά την απόσυρση του ιστορικού της αρχηγού, Έντιν Τζέκο.
Τέλος, στο 2ο όμιλο της League C η Κύπρος θέλει τη νίκη στην έδρα της με τη Λετονία για να κρατήσει το προβάδισμά της για τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs ανόδου, ενώ το Μαυροβούνιο με «τρίποντο» κόντρα στην Αρμενία θα έχει, ουσιαστικά, κλειδώσει την πρωτιά.
Το αποψινό (05/10) πρόγραμμα του Nations League
League A - 1ος όμιλος
League B - 2ος όμιλος
League B - 4ος όμιλος
21:45 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Πολωνία
League C - 2ος όμιλος