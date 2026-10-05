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Η μεγάλη ώρα έφτασε: Στο Κόμο η καθοριστική συνάντηση για το μέλλον της EuroLeague

Οι ιδιοκτήτες των 13 ομάδων της EuroLeague συναντώνται στο Κόμο, με το μέλλον της διοργάνωσης και την πιθανή αύξηση των ομάδων να βρίσκονται στο επίκεντρο - Ισχυρή αναμένεται να είναι η ελληνική παρουσία με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 

Η μεγάλη ώρα έφτασε: Στο Κόμο η καθοριστική συνάντηση για το μέλλον της EuroLeague
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Η ώρα των σημαντικών αποφάσεων για την EuroLeague έφτασε καθώς σήμερα, Δευτέρα (5/10), στο Κόμο της Ιταλίας θα γίνει η συνάντηση για το μέλλον της διοργάνωσης.

Στη συνάντηση θα εκπροσωπηθούν 13 ομάδες: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το ελληνικό μπάσκετ θα έχει σημαντική εκπροσώπηση στη συνάντηση. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, στην Ιταλία βρίσκονται ήδη ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της «πράσινης» ΚΑΕ, Μαργαρίτα Θάνου, ενώ δεν αποκλείεται το «παρών» να δώσει κι ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, στο Κόμο θα βρίσκονται οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδήλιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης.

Στο επίκεντρο της ατζέντας θα βρεθούν τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη EuroLeague, με την υπόθεση των franchises και την αύξηση του αριθμού των ομάδων να αποτελούν τα βασικά θέματα συζήτησης. Συνολικά 13 ομάδες είναι υποψήφιες για τις νέες θέσεις, ανάμεσα τους, φυσικά, ο ΠΑΟΚ κι ο Άρης, ενώ οι υπόλοιπες είναι οι: Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς, Παρί, Παρτίζαν, Ρόμα, Νάπολι, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια.

Στη συζήτηση ενδέχεται να υπάρξει αναφορά και στην πρόθεση του NBA Europe να αποκτήσει μετοχές της EuroLeague, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελεί βασικό θέμα της συνάντησης.

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