Eθνική περηφάνια, παικταράδες, Ιβάναρος και πρώτοι και αήττητοι!

Αν κάποιος έλεγε πριν 15 ημέρες, ότι η Εθνική θα είναι πρώτη και αήττητη μετά από δύο παιχνίδια με την Γερμανία, ένα εντός με την Ολλανδία και ένα εκτός με την Σερβία θα τον έλεγαν τρελό. Και οι λίγοι, που δεν γουστάρουν αυτή την Εθνική θα του έλεγαν "μην κρυφτείς μετά τις πεντάρες, που έρχονται με τον λίγο προπονητή και τους ελάχιστους παίκτες". Τώρα , όμως, μετά από αυτή την τετράδα των αγώνων αυτοί οι λίγοι μπήκαν στις τρύπες τους και περιμένουν την πρώτη ήττα της Εθνικής, για να βγουν πάλι σαν τα σαλιγκάρια .

Προς το παρόν οι νάνοι έμειναν για δεύτερο παιχνίδι αήττητοι από τους Γερμανούς , χωρίς να δεχθούν γκολ και δίνουν απαντήσεις στο γήπεδο. Ναι η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε από την Γερμανία, που μπήκε με λύσσα να πάρει ρεβάνς για την ήττα πριν μία εβδομάδα, αλλά και πάλι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο την μεγάλη ευκαιρία η Εθνική την είχε με τον Μασούρα στο πρώτο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο , η συμμετοχή του Καρέτσα( που δεν μπορούσε να βγάλει πάνω από ένα ημίχρονο) και η είσοδος του Ανδρούτσου μετέτρεψε το 4-4-2 σε 4-2-3-1 και η Εθνική άρχισε να κυκλοφορεί πιο πολύ την μπάλα και οι Γερμανοί, όσο πέρναγε η ώρα έσβηναν και δεν μπορούσαν να απειλήσουν.

Και ήρθε αυτό το 0-0, που κρατάει την Εθνική στην κορυφή ενός ομίλου με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Με νίκη εκτός επί των Σέρβων, νίκη επί των Γερμανών στο σπίτι τους και ισοπαλίες με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Απίστευτο, αλλά Ελληνικό και Ιβανικό. Την ίδια στιγμή ο Ιωαννίδης γύρισε ταινία τον υψηλόσωμο στόπερ της Γερμανίας, έφαγε πολύ ξύλο και όμως αυτός ο στόπερ δεν αποβλήθηκε.

Αυτή η Εθνική βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όσον αφορά το μέταλλο και τον χαρακτήρα, που βγάζει πλέον ,κοιτάει στα μάτια μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις του ποδοσφαίρου όχι σε ένα, αλλά σε τέσσερα παιχνίδια. Μόνο χρόνος χρειαζόταν αυτή η Εθνική. Τον βρήκε ήρθαν και τα αποτελέσματα σε αυτό το Nations League και πλέον είναι ψημένη , για να δώσει το παρόν στα μεγάλα ραντεβού, που έρχονται. Με πρώτο την πρόκριση στα τελικά του Euro μέσα από μία κλήρωση, που θα αποφύγει τα μεγαθήρια, διότι παρέμεινε στο γκρουπ Α , που ήταν ο βασικός στόχος. Και μαθηματικά αυτός ο στόχος επετεύχθη απόψε και τώρα πλέον έχει ανοίξει η όρεξη και είμαστε μία νίκη μακριά από τα προημιτελικά του Nations League.

Το κυριότερο; Αυτή η Εθνική έκανε τον κόσμο να αδημονεί να έρθει ο Νοέμβριος, για να την δει στο γήπεδο με το μεγάλο ραντεβού να είναι κόντρα στην Σερβία , όπου με μία νίκη πας στους 8 της διοργάνωσης!

Και η δουλειά του Γιοβάνοβιτς φαίνεται, ότι αυτή η Εθνική μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από την Γερμανία χωρίς τον καλύτερό παίκτη της τον Τζόλη , τον Καρέτσα να μην μπορεί να παίξει πάνω από ένα ημίχρονο και με απουσίες και άλλων παικτών, που είναι βασικοί. Σε αυτό το ματς έπαιξε ο Κυζιρίδης στην ενδεκάδα και ότι μπορούσε έκανε το παιδί. Ολοι έδωσαν την ψυχή τους, έπαιξαν με αυτοθυσία και έχουμε φθάσει και πάλι στην εποχή, που οι διεθνείς βάζουν την Εθνική πάνω από όλα και περιμένουν το επόμενο ματς από τώρα. Ελλαδάρα ρεεεε.