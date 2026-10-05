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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Μπέιλι, πλησιάζει η επιστροφή του Σα

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της επανέναρξης και του ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, με τον Λίον Μπέιλι να είναι έτοιμος, τον Γκουστάνο Σα να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Μπέιλι, πλησιάζει η επιστροφή του Σα
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Στην τελική ευθεία για την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μπαίνουν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς οι διεθνείς επιστρέφουν σταδιακά στου Ρέντη κι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ περιμένει να έχει ξανά στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ.

Τα νέα είναι ιδιαίτερα θετικά για τον Λίον Μπέιλι, ο οποίος έχει ανεβάσει ρυθμούς και προπονείται πλέον κανονικά με την ομάδα. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας και αναμένεται να υπολογίζεται σύντομα.

Αντίστροφα μετρά κι ο Γκουστάβο Σα, που συνεχίζει το πρόγραμμα επανένταξής του και πλησιάζει στην επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς. Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει το παραμικρό ρίσκο, με την επιστροφή αμφότερων να γίνεται όταν θα είναι απόλυτα έτοιμοι.

Παράλληλα, στου Ρέντη αναμένεται ο Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει κι επίσημα τα νέα του καθήκοντα. Ο Ισπανός θα συνεργάζεται με τον Αντόνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, θα βρίσκεται κοντά στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην καθημερινότητα της πρώτης ομάδας και θα έχει παράλληλα επαφή με τη δεύτερη ομάδα και την Κ19.

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