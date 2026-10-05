Το άγγιγμα του Ζοτς: Δύο στοιχεία που απογειώνουν τον Παναθηναϊκό

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα μεγάλο φροντιστήριο. Όχι μόνο για τους παίκτες που έχουν την τύχη να λαμβάνουν καθημερινά τις οδηγίες του, αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με το ελληνικό μπάσκετ.

Με πολλές ατυχίες και προβλήματα τραυματισμών κομβικών παικτών, με λίγες προπονήσεις, ο Σέρβος προπονητής κατάφερε να παρουσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν ένα άκρως ανταγωνιστικό σύνολο. Και κυρίως κατάφερε να παρουσιάσει ένα μπάσκετ που απολαμβάνουν οι φίλαθλοι.

Ξεκινώντας από τη μαχητικότητα, τη σκληράδα και την επιθετικότητα στην άμυνα. Ήταν δεδομένο πως μια ομάδα Ομπράντοβιτς θα βασίζεται στην αμυντική της συνέπεια. Εκεί έριξε το βάρος ο Ζοτς από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στο παρκέ. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι περισσότερες παρατηρήσεις-διορθώσεις αφορούν σε λάθη που γίνονται στο… πίσω μέρος του γηπέδου.

Τη μεγάλη διαφορά (στο μάτι του κόσμου), όμως, την κάνει αυτό που βλέπει στην επίθεση. Κάθε αγώνας που περνάει βλέπεις βελτίωση σε επιμέρους στοιχεία, λιγότερα λάθη, καλύτερη δημιουργία. Η φιλοσοφία, όμως, είναι ξεκάθαρη και οι αριθμοί στα τέσσερα πρώτα επίσημα παιχνίδια σε EuroLeague και Stoiximan GBL αποκαλύπτουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα.

Και στα τέσσερα αυτά παιχνίδια σκόραραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ακόμα πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι το ποσοστό συμμετοχής των παικτών στις ασίστ.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Κόντρα στην Παρί: 10 από τους 10 σκόραραν, 8 από τους 10 είχαν ασίστ.

Κόντρα στη Βιλερμπάν: 11 από τους 11 σκόραραν, 10 από τους 11 είχαν ασίστ.

Κόντρα στη Μακάμπι: 10 από τους 10 σκόραραν, 8 από τους 10 είχαν ασίστ.

Κόντρα στους Vikos Φalcons Ιωαννίνων: 9 από τους 9 σκόραραν, 6 από τους είχαν 9 ασίστ.

Η εξήγηση του Ζοτς

Πώς εξηγούνται αυτοί οι εντυπωσιακοί αριθμοί; Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είπε: «Οι παίκτες μου έχουν ποιότητα, αλλά το κυριότερο παίζουν ομαδικά. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη χημεία γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Ο Σέρβος προπονητής στις εντολές του σε κάθε ευκαιρία είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλει η μπάλα να «κολλάει» στα χέρια των παικτών του. Θέλει ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, στην απόφαση και στην εκτέλεση.

Το κυριότερο είναι πως θέλει η μπάλα να περνάει από τα χέρια όλων, να απειλούν όλοι. Έτσι ώστε να εκτελεστεί κάθε επίθεση με τις καλύτερες προϋποθέσεις, χωρίς να τον νοιάζει το… όνομα που γράφει στη φανέλα.

Αναδεικνύει νέους πρωταγωνιστές

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σκοράρουν όλοι, αλλά και να μοιράζεται καλύτερα η δημιουργία.

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι 10 ασίστ του Δημήτρη Μωραΐτη στον αγώνα με τον Βίκο, αλλά και το ρεκόρ του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην EuroLeague.

Ο Έλληνας άσος είχε προσωπικό ρεκόρ 3 ασίστ σε ένα ματς τα προηγούμενα 4 χρόνια. Απέναντι στην Βιλερμπάν είχε 5 και με την Μακάμπι 4! Συνολικά έχει 11 σε 3 ματς, όταν η κορυφαία συνολική του συγκομιδή ήταν 12 ασίστ τη σεζόν 2024-25…

Το… άγγιγμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε κάθε παίκτη ξεχωριστά είναι ήδη εμφανέστατο.