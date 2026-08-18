Ολυμπιακός: «Η Βαλένθια πιέζει για την απόκτηση του Μαφέο»

Μικρότερη του αναμενομένου φαίνεται πως θα είναι η θητεία του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους» μοιάζει αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο.

Ο Αργεντινός μπακ δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το επιτελείο του πως αξίζει μια θέση στο ροτέισον της ομάδας, με την «AS» να αναφέρει πως η Βαλένθια πιέζει αρκετά τις τελευταίες ώρες για την απόκτησή του.

Μάλιστα, η ίδια πηγή τονίζει πως το θέμα ενδέχεται να κλείσει σύντομα και μένει να δούμε αν η συμφωνία θα αφορά δανεισμό ή μόνιμη μετακίνηση. Η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν έχει βγει στην αγορά για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνα και μετά το ναυάγιο με τον Αρναού Μαρτίνεζ της Τζιρόνα, ο Μαφέο είναι στο προσκήνιο ως plan B.

Με τον Ολυμπιακό, ο 29χρονος έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα επίσημο παιχνίδι, αυτό κόντρα στη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».