Ολυμπιακός: Εκεί έκλεισε το deal με Τσίβας για Γκονζάλες

Μια ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονσάλες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του 23χρονου στράικερ.

Ο Αρμάντο Γκονσάλες αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του μεξικανικού ποδοσφαίρου, έχοντας ξεχωρίσει για την εκτελεστική του δεινότητα από τα τμήματα υποδομής της Γουαδαλαχάρα.

Μάλιστα, μέσο του Μεξικού και συγκεκριμένα το «clarosports» παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας ανάμεσα στους δύο συλλόγους για την πώληση του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το deal μεταξύ των δύο πλευρών ανέρχεται σε ένα ποσό της τάξης των 11.220.000 ευρώ, με την Γκουαδαλαχάρα να αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» προκειμένου να φτάσουν σε ένα ποσό που θα την ικανοποιήσει.