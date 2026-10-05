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Παναθηναϊκος: Την Τρίτη επιστρέφει ο Τετέι - Πότε θα ενσωματωθούν οι υπόλοιποι διεθνείς

Αύριο επιστρέφουν οι Έλληνες διεθνείς, την Πέμπτη θα ενσωματωθούν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκος: Την Τρίτη επιστρέφει ο Τετέι - Πότε θα ενσωματωθούν οι υπόλοιποι διεθνείς
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Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται πυρετωδώς για το ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή (11/10) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ωστόσο ο Νίστρουπ δεν έχει ακόμα στην διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές, με αρκετούς διεθνείς να απουσιάζουν από τη σημερινή προπόνηση καθώς βρίσκονται στις Εθνικές τους ομάδες.

Από τους Έλληνες διεθνείς στη σημερινή προπόνηση το «παρών» έδωσαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας, οι οποίοι κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο δεν αγωνίστηκαν σε καμία από τις τέσσερις αναμετρήσεις της Εθνικής για το Nations League.

Την Τρίτη (06/10) αναμένεται να ενταχθούν οι Τετέι, Γείτονας, Νεμπής, Μπινιάρης και Λάβδας ενώ την Πέμπτη (08/10) θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι διεθνείς. Λόγος γίνεται για τους Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρη και Σαλάχ-Εντίν.

Μάλιστα, ο Ανδρέας Τετέι που έμεινε εκτός αποστολής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αναμέτρησης της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία δεν προπονήθηκε σήμερα γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μια ημέρα έξτρα άδεια στους Έλληνες διεθνείς, ενώ Τσάπρας και Κυριακόπουλος θα αξιοποιήσουν αύριο την έξτρα άδειά τους.

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