Ελλάδα - Γερμανία: Η όμορφη κίνηση του Ελ Μαλά σε Έλληνα φίλαθλο - Βίντεο

Μπορεί η Εθνική Γερμανίας να μη μπόρεσε να διαπεράσει την απροσπέλαστη άμυνα της Εθνικής μας και να έμεινε στο 0-0 στην Τούμπα, με τους Γερμανούς απογοητευμένοι να μένουν στην 3η θέση με 5 βαθμούς, ωστόσο ο Ελ Μαλά φρόντισε να δώσει χαρά σε έναν Έλληνα φίλαθλο.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Κολωνίας όταν αποχωρούσε από το γήπεδο της Τούμπας συναντήθηκε με έναν φίλαθλο που τον περίμενε και του δώρισε τα παπούτσια του, ενώ υπέγραψε και μια φανέλα που κρατούσε ο οπαδός.

Η αυθόρμητη κίνηση του Ελ Μαλά συγκέντρωσε πολύ θετικές αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο: