Ελλάδα - Γερμανία: Η όμορφη κίνηση του Ελ Μαλά σε Έλληνα φίλαθλο - Βίντεο

Η αυθόρμητη κίνηση του Σαΐντ Ελ Μαλά που σκόρπισε χαρά σε φίλαθλο 

Ελλάδα - Γερμανία: Η όμορφη κίνηση του Ελ Μαλά σε Έλληνα φίλαθλο - Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η Εθνική Γερμανίας να μη μπόρεσε να διαπεράσει την απροσπέλαστη άμυνα της Εθνικής μας και να έμεινε στο 0-0 στην Τούμπα, με τους Γερμανούς απογοητευμένοι να μένουν στην 3η θέση με 5 βαθμούς, ωστόσο ο Ελ Μαλά φρόντισε να δώσει χαρά σε έναν Έλληνα φίλαθλο.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Κολωνίας όταν αποχωρούσε από το γήπεδο της Τούμπας συναντήθηκε με έναν φίλαθλο που τον περίμενε και του δώρισε τα παπούτσια του, ενώ υπέγραψε και μια φανέλα που κρατούσε ο οπαδός.

Η αυθόρμητη κίνηση του Ελ Μαλά συγκέντρωσε πολύ θετικές αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DeFqM-Xk-VP/
COMMENTS
LATEST NEWS
12:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φάμπρεγκας: «Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία του Δουβίκα»

12:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς προβλήματα έβγαλε την προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού ο Ταμπόρδα - Ενσωματώθηκαν Κυριακόπουλος - Τσάπρας

12:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Η όμορφη κίνηση του Ελ Μαλά σε Έλληνα φίλαθλο - Βίντεο

12:20 GREEK BASKET LEAGUE

Μοτιεγιούνας: «Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί, για μένα αυτό είναι το τέλειο περιβάλλον»

12:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τριγμοί στη Ρεάλ Μαδρίτης; Το story του Εμπαπέ που πικάρει τον Μουρίνιο - Βίντεο

11:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του BCL με τη Σαλόν Βίλπας

11:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Φαβορί για την πρόκριση στο Euro 2028 - Το εκπληκτικό ποσοστό της «γαλανόλευκης»

11:25 EUROLEAGUE

Το άγγιγμα του Ζοτς: Δύο στοιχεία που απογειώνουν τον Παναθηναϊκό

11:04 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Ευκαιρία για Μαρκό - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

10:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ζιντάν το έχει ακόμα: Το βίντεο από την προπόνηση της Γαλλίας που το αποδεικνύει!

10:42 ΣΠΟΡ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους αντιπάλους του για το ATP 1000 στη Σανγκάη

10:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Τσαλμπούρης αρπάζει κάθε ευκαιρία από τα… μαλλιά κι εξελίσσεται σε μια πολύτιμη λύση!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας