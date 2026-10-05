Παναθηναϊκός: Χωρίς προβλήματα έβγαλε την προπόνηση ο Ταμπόρδα - Επέστρεψαν Κυριακόπουλος - Τσάπρας

Διαθέσιμος και απόλυτα υγιής είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα που ολοκλήρωσε κανονικά και χωρίς προβλήματα το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού και φαίνεται πως έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε πριν την διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Γιώργος Κυριακόπουλος ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική ομάδα, και ακολούθησαν κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα.

Αμφότεροι επέστρεψαν σε καλή κατάσταση αφού δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους τέσσερις αγώνες που έδωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για το Nations League.

Παράλληλα σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Λιβάι Γκαρσία και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στην αναμέτρηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).