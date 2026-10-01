Παναθηναϊκός: Επιστρέφει σταδιακά ο Ταμπόρδα - Ευχάριστα νέα και για Κοντούρη

Σε σταδιακή επανένταξη στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μπαίνει ο Βισέντε Ταμπόρδα, με την επιστροφή του σε πλήρεις ρυθμούς να πλησιάζει.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ανεβάζει καθημερινά ένταση στο πρόγραμμα αποκατάστασής του και, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, από τη Δευτέρα (05/10) αναμένεται να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η επιστροφή του θα γίνει σταδιακά, με τον στόχο να είναι την Πέμπτη (08/10) να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα και να τεθεί πλέον στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου σε πλήρη ρυθμό, ενόψει και του Ολυμπιακού.

Θετικές είναι οι εξελίξεις και στην περίπτωση του Σωτήρη Κοντούρη. Ο Έλληνας μέσος συνεχίζει κανονικά την αποκατάστασή του και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να ανεβάσει πλήρως την έντασή του την Πέμπτη (08/10) ή την Παρασκευή (09/10).

Στο μεταξύ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνέχισε την προετοιμασία με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, δίνοντας έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στη διατήρηση υψηλής έντασης.

Μετά το πρόγραμμα προθέρμανσης, οι «πράσινοι» επικεντρώθηκαν στην ταχύτητα και την ακρίβεια των μεταβιβάσεων, ανεβάζοντας σταδιακά το τέμπο της προπόνησης. Ο Δανός τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, να έχουν σωστές τοποθετήσεις και να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Εκεί, οι παίκτες δούλεψαν στην άμεση κυκλοφορία της μπάλας, την πίεση και την ταχύτητα τόσο στη σκέψη όσο και στην εκτέλεση, διατηρώντας υψηλή ένταση μέχρι το φινάλε.