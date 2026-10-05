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ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του BCL με τη Σαλόν Βίλπας

Η ΑΕΚ ανοίγει την ευρωπαϊκή της σεζόν στο BCL απέναντι στη Σαλόν Βίλπας, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Τετάρτης (7/10, 19:00) στη SUNEL Arena βρίσκονται πλέον στη διάθεση του κόσμου.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του BCL με τη Σαλόν Βίλπας
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Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους, με την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη φινλανδική ομάδα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 19:00 στη SUNEL Arena, με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του να θέλουν τον κόσμο στο πλευρό τους.

Η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική για την «Ένωση», καθώς ο στόχος δεν περιορίζεται στην πρόκριση στον τελικό ή στην κατάκτηση του τροπαίου, αλλά συνδέεται και με την προοπτική μετάβασης στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της πρεμιέρας της κανονικής περιόδου του ΒCL, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη (07/10, 19:00) στη SUNEL Arena.

Ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του θέλουν όσο ποτέ τον κόσμο στο πλευρό τους, αφού η 11η διοργάνωση σηματοδοτεί εξελίξεις. Πρόκειται για την πλέον απαιτητική σεζόν όλων των εποχών, αφού ο στόχος δεν οδηγεί απλώς σε πρόκριση στον Τελικό ή στην κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και σ’ ενδεχόμενη «αλλαγή σελίδας», ήτοι στη μετάβαση στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

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