Βαγγέλης Παυλίδης: Στα «ραντάρ» ομάδων της Premier League - Νέο συμβόλαιο του προσφέρει η Μπενφίκα

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Βαγγέλη Παυλίδη τόσο με την Μπενφίκα όσο και με την Εθνική ομάδα δεν έχει περάσει απαρατήρητο, προκαλώντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Ο σύλλογος της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα, «Record», οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «αετών» και τον μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία με σημαντική αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του.

Πάντως το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στην Αγγλία ρεπορτάζ αναφέρουν πως Τότεναμ και Αστον Βίλα τον παρακολουθούν στενά και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτηση του τον Ιανουάριο ή στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.