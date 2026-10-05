Τσάβι: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος - Δημιουργούμε μια οικογένεια»

Ο προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ που διαδέχθηκε στον πάγκο των «Οράνιε» τον Ρόναλντ Κούμαν μετά από ένα απογοητευτικό Μουντιάλ, δήλωσε ικανοποιημένος από τα πρώτα του τέσσερα παιχνίδια και τόνισε πως εργάζεται για να μετατρέψει την ομάδα σε μια οικογένεια που μάχεται ο ένας για τον άλλον.

Η νίκη της Ολλανδίας με 2-1 επί της Σερβίας την Κυριακή για το Nations League την έφερε στην κορυφή του 2ου ομίλου μαζί με την Εθνική μας ομάδα και της έδωσε ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά του Μαρτίου.

«Παλέψαμε σαν οικογένεια. Πραγματικά χρειάστηκε να υποφέρουμε», δήλωσε ο Τσάβι.

«Έπρεπε να αμυνθούμε, αλλά στην πραγματικότητα θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κατοχής. Όμως δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, και δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι εξαιτίας της Σερβίας, η οποία το έκανε αυτό εξαιρετικά καλά.

Αλλά όταν αλλάξαμε σε διαφορετικό σχηματισμό, τα πράγματα έγιναν καλύτερα», πρόσθεσε ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Τσάβι παρέταξε την Ολλανδία με διαφορετικούς σχηματισμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του, τα οποία ξεκίνησαν με μια εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, ακολούθησε μια εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας και μια ισοπαλία 2-2 με ανατροπή στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη.

«Τώρα ξέρουμε πώς να κυριαρχούμε στα παιχνίδια με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά ξέρουμε επίσης πώς να αμυνόμαστε κατά περιόδους με χαμηλό ή μεσαίο μπλοκ», είπε.

«Όσον αφορά τις βασικές μας αξίες, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι παίκτες είναι υπέροχοι άνθρωποι. Αλλά από ποδοσφαιρική άποψη, πρέπει να βελτιωθούμε σε κάθε είδους τομείς».

Η Ολλανδία δέχτηκε γκολ για 12ο συνεχόμενο παιχνίδι την Κυριακή και ο Τσάβι δήλωσε ότι εργάζονται ώστε να γίνει πιο δύσκολο για τους αντιπάλους να σκοράρουν εναντίον τους.

«Το πιο σημαντικό είναι να σκοράρουμε ένα περισσότερο από τον αντίπαλο, αλλά θέλουμε ένα "clean sheet" (ανέπαφη εστία). Αυτό παίρνει χρόνο», πρόσθεσε.

«Θα ξεκουραστώ τώρα πρώτα, γιατί το παιχνίδι ήταν έντονο. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ τους πάντες. Δημιουργούμε μια οικογένεια».

Οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν στη συνέχεια την Ελλάδα στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου, πριν από ένα ταξίδι στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσουν τη Γερμανία τρεις μέρες αργότερα.