Premier League: Μεγάλο πλήγμα για Μπόρνμουθ και Αγγλία - Νοκ άουτ ο Άλεξ Σκοτ για «δύο μήνες»

Η «κατάρα» των Εθνικών ομάδων χτύπησε ξανά! Αυτή τη φορά άτυχος στάθηκε ο Άλεξ Σκοτ που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ για τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις του Nations League, αφού αποκόμισε τραυματισμό στην συντριπτική 7αρα των «Τριών Λιονταριών» εκτός έδρας απέναντι στην Κροατία.

Ο Σκοτ έκανε πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την Αγγλία στη Ριέκα και απέσπασε επαίνους από τον προπονητή Τόμας Τούχελ, καθώς συνεργάστηκε άψογα με τον Έλιοτ Άντερσον.

Ωστόσο, ο Σκοτ ζήτησε να γίνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο αφού ένιωσε ενοχλήσεις και όπως μεταδίδει το Αthletic οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο μέσος της Μπόρνμουθ ενδέχεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για «δύο μήνες», αν και έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω εξετάσεις.

Η Μπόρνμουθ επιστρέφει στο απαιτητικό της πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας την Τσέλσι εκτός έδρας το Σάββατο (10/10), ενώ την Πέμπτη (15/10) υποδέχεται την Στούρμ Γκράτς για το Εuropa League.