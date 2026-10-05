Φάμπρεγκας: «Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία του Δουβίκα»

Το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και ο Τάσος Δουβίκας επιστρέφει πλέον στις υποχρεώσεις της Κόμο και της Serie A.Ο 27χρονος επιθετικός έχει ξεκινήσει θετικά τη φετινή σεζόν με την Κόμο, έχοντας σημειώσει δύο γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του ιταλικού πρωταθλήματος, υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας σε φεστιβάλ αθλητισμού στο Τρέντο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιλογή του να αποκτήσει τον Έλληνα στράικερ και εξήγησε τι ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει τον Δουβίκα. Σύμφωνα με τον Φάμπρεγκας, βασικό στοιχείο ήταν η νοοτροπία του διεθνούς επιθετικού και κυρίως η διαρκής επιθυμία του να γίνεται καλύτερος.

Όσα είπε ο Φάμπρεγκας:

«Η ιστορία του έχει ενδιαφέρον. Κάναμε μια ανάλυση της ομάδας μας μετά το πρώτο εξάμηνο. Παίζαμε όπως το είχα στο μυαλό μου, αλλά στη συνέχεια έλειπε η τελική ενέργεια και υπήρχε έλλειψη δύναμης στις μονομαχίες όταν έμπαιναν στο παιχνίδι αμυντικοί όπως ο Εντικά ή ο Χιέν. Χρειαζόμασταν κάποιον με τέτοια δύναμη, κάποιον που να μπορεί να σκοράρει.

Είχε σκοράρει και στην Ολλανδία. Στην Ισπανία είχε καλό μέσο όρο τερμάτων, αν και δεν έπαιζε πάντα. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία του, είχα ακούσει πολλά γι' αυτόν. Η νοοτροπία κάνει τη διαφορά στη ζωή. Πρέπει να έχεις τη νοοτροπία του Δουβίκα: έρχεται μετά από κάθε παιχνίδι και με ρωτάει πού έκανε λάθος και πού πρέπει να βελτιωθεί».